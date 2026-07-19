Nel pieno dell'entusiasmo per la finale dei Mondiali, il murale in onore di Lautaro Martínez continua a prendere forma a Bahía Blanca. Situato all'angolo tra le vie Enrique Julio e Santa Cruz, il disegno è stato realizzato da Juan Ignacio, lo stesso muralista che ha realizzato il ritratto di Lionel Messi a Villa Nocito. Il murale raffigura l'attaccante nativo di Bahía Blanca con la maglia della Nazionale argentina ed è già diventato un popolare punto d'incontro per residenti e tifosi. L'artista ha spiegato ai microfoni dell'emittente locale Canal Siete che l'idea è nata prima dell'inizio del torneo, ma solo di recente ha cominciato a prendere forma. "Ho iniziato lunedì scorso", ha detto, aggiungendo di aver in mente il progetto da tempo: "Ce l'avevo già in mente, con la foto e tutto il resto". Ha anche confermato che la scelta dell'attaccante non è stata casuale. "Abbiamo sempre avuto fiducia in Lautaro", ha affermato, ricordando di aver sostenuto l'attaccante anche prima dell'inizio dei Mondiali.

L'opera è ancora da completare

Mentre il murale prende forma, il sito accoglie visitatori durante tutto il giorno. "Non posso credere a tutto questo affetto", ha detto Juan Ignacio a proposito dell'impatto che l'opera ha avuto. Ha spiegato che "la gente viene a scattare foto di continuo", anche da altri quartieri della città, attratta dall'immagine dell'attaccante nerazzurro. Il murale non è ancora terminato. L'artista ha spiegato che lo sfondo, lo stadio, la folla e alcuni dettagli del volto di Lautaro Martínez devono ancora essere completati, quindi non è stato possibile completarlo prima della finale contro la Spagna. Lavora dalle 9:00 alle 16:00 ogni giorno, anche se ammette che la continua interazione con le persone che lo avvicinano scombussola i suoi orari. "Finisco per chiacchierare e il tempo vola. Sono sempre felice e grato", ha concluso