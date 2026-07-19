Incognita presenze per l'Hong Kong Football Festival che si terrà allo stadio Kai Tak tra meno di due settimane. Il fattore determinante è il Mondiale che ha visto protagonisti alcuni dei grandi nomi delle squadre partecipanti e che potrebbero non essere presenti all'appuntamento. Il nome principale in ballo è quello di Erling Haaland, il cannoniere del Manchester City, ma la questione riguarda anche Lautaro Martinez impegnato stasera contro la Spagna nella finale di East Rutherford. TEG Sport, organizzatore dell'evento, ha dichiarato che i giocatori delle Nazionali che accedono alla fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo devono rispettare il periodo di riposo obbligatorio imposto dalla FIFA. L'organizzatore "sostiene pienamente le misure a tutela del benessere dei giocatori" e la decisione sulla partecipazione o l'inclusione dei singoli giocatori nella rosa sarà presa dai rispettivi club. Ogni squadra confermerà la propria lista giocatori prima della partenza.

L'organizzatore ha aggiunto che i quattro club partecipanti sono stati invitati a Hong Kong per via delle loro "squadre forti, dei giocatori di alto livello e dell'ampia rappresentanza internazionale. Ogni squadra si è inoltre impegnata a garantire la profondità e la forza delle proprie rose. Si tratta di squadre complete per il tour pre-campionato, non di squadre giovanili, e ci aspettiamo un livello calcistico estremamente elevato".



