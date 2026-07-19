Intervistato da Tuttosport, Alberto Fontana ha parlato così Josep Martinez come prossimo portiere titolare dell'Inter: "Martinez è un portiere molto 'spagnolo', bravo nell’uno contro uno e nel chiudere gli spazi. Provedel ha grandissime doti naturali di spinta e reattività: è più esplosivo e ha maggiore esperienza. Martinez avrà la sua grande occasione, che la società si sia protetta la trovo una scelta saggia. Una grande squadra deve avere due portieri in grado di potersi anche alternare. Succede quando hai l'ambizione di competere in tutte le competizioni".

Il ruolo di Provedel

Lo spagnolo sarà il portiere titolare in campionato mentre Provedel per la coppa: "Se giochi nell’Inter vuoi vincere tutto, ormai un portiere non può disputare 70 partite in un anno. Fare questo lavoro mi ha insegnato che il quotidiano è l’ago della bilancia delle scelte dell’allenatore. Comunque credo anche che a quei livelli lì, visto il numero di partite e le poche pause che ci sono, quando si può tenere vivo, tenere sul pezzo, anche il portiere che non sta giocando, sia una scelta corretta".

L'addio di Sommer

Chiosa finale sull'addio di Sommer: "Parliamo di un ragazzo che si è fatto volere bene, che è entrato nel modo giusto nell'Inter, penso lo si debba ringraziare per atteggiamento e impegno. Se lo avrei tenuto? C’era una gerarchia molto netta, forse per tagliare il cordone ombelicale è stata presa la decisione di puntare solo su Martinez".