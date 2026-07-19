Come scrive Il Corriere dello Sport, l’arrivo di Piero Ausilio in Germania coincide anche con il giorno della finale del Mondiale tra l’Argentina di Lautaro Martinez e la Spagna di Josep Martinez. Il portiere nerazzurro farà naturalmente il tifo per la Roja, ma nello spogliatoio dell’Inter la maggioranza sarà inevitabilmente dalla parte del capitano. Un eventuale secondo titolo mondiale consecutivo regalerebbe a Lautaro un’ulteriore spinta emotiva in vista della nuova stagione.

Lautaro e Thuram rientreranno più avanti

Sia Lautaro sia Marcus Thuram torneranno a disposizione soltanto una decina di giorni prima dell’esordio in campionato contro il Monza. Per Chivu, dunque, il tempo per lavorare con il gruppo completo sarà limitato. Anche per questo, nelle prossime settimane, il mercato dovrà iniziare a dare risposte concrete.