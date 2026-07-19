Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha deliberato i Premi Nazionali per la Stagione Sportiva 2025/2026. Tra i direttori di gara premiati c'è anche Federico La Penna, al va il prestigioso Premio Giovanni Mauro come riconoscimento “all’Arbitro della massima categoria nazionale maggiormente distintosi sotto il profilo tecnico nel corso della Stagione Sportiva”.

Un premio di rilievo per un direttore di gara che durante la scorsa stagione è finito al centro della bufera mediatica per la discussa direzione di gara di Inter-Juventus, contraddistinta dall'espulsione di Pierre Kalulu a seguito dell'ormai famigerato episodio che ha visto protagonista Alessandro Bastoni. 

Sezione: Focus / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 15:02
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.