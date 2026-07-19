Matteo Cocchi è molto ambito sul mercato e tanti club di B sono interessati al suo profilo. Ecco perché la settimana prossima, quella che inizierà domani, dovrebbe essere importantissima per il futuro del talento nerazzurro. Il giocatore italiano giocherà la sua prima stagione in carriera in Serie B, su di lui ci sono diverse squadre, tra cui Catanzaro, Padova e Carrarese. Più distanziato sembra essere il Pisa che nel frattempo ha completato alcuni acquisti e oggi ha giocato la prima amichevole.