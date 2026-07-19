Il mercato dell'Inter deve ancora decollare. Dopo la conclusione del Mondiale, ecco che sicuramente le trattative potrebbero accelerare. Gli obiettivi dell'Inter sono tanti. Partiamo dall'esterno destro. Djed Spence sembra essere l'obiettivo nunero uno. Sono in corso riflessioni sulle tempistiche e sull'operazione da portare avanti nei prossimi giorni. Attesa anche per la fissazione del prezzo da parte del Tottenham. Non c'è solamente Spence perché sullo sfondo ci sono Givairo Read e Vanderson.

La difesa e il rinforzo in mediana

Non solamente il ruolo d'esterno destro. Perché l'Inter continua a ragionare anche sul reparto arretrato. Molto dipenderà dal futuro di Benjamin Pavard. Nel caso in cui il transalpino restasse, potrebbe bastare un solo innesto. E' tornato d'attualità una settimana fa il nome di John Stones, disponibile a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City. Il nodo è l'ingaggio? Alla fine le richieste dell'inglese potrebbero anche essere più contenute rispetto a quelle inizialmente previste.

Il mercato entra nel vivo?

Resta poi anche da completare il centrocampo con un innesto di spessore. Il nome di Jones è sempre sullo sfondo ma l'operazione è complicata. La richiesta del Liverpool è di 40 milioni di euro e di lì non si scappa. Ma il reparto mediano, probabilmente, verrà preso in considerazione in un secondo momento. Secondo Gazzetta.it, l'indentikit di Stones non è proprio in linea con la politica sociuetaria, ma potrebbe rappresentare un'eccezione. Le priorità, comunque, restano un esterno e due difensori.