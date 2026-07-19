Tra i migliori della prima stagione della storia dell'Inter U23, Issiaka Kamaté è senza dubbio uno dei pezzi pregiati del settore giovanile nerazzurro. Non a caso Cristian Chivu lo ha fatto esordire da titolare in Prima Squadra, in Coppa Italia, durante la scorsa annata. Il suo futuro però potrebbe essere lontano da Milano: come riporta oggi il Giornale di Sicilia, non cala l'interesse del Palermo per il francese. I rosanero vorrebbero mettere a disposizione di Filippo Inzaghi un giocatore mancino, in grado di puntare l'uomo con efficacia e fantasia: caratteristiche che corrispondono all'identikit di Kamaté. Proprio per questo i siciliani restano interessati al giocatore, come già emerso nelle ultime settimane, ritenendolo adeguato alle necessità di Inzaghi.
Autore: Alessandro Savoldi
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