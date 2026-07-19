Concluso il Mondiale, per Djed Spence è arrivato il momento di concentrarsi sul futuro. L’esterno inglese resta il primo nome dell’Inter per raccogliere l’eredità di Denzel Dumfries e nei prossimi giorni la trattativa potrebbe entrare in una fase più concreta. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il club nerazzurro è pronto a confrontarsi direttamente con il Tottenham per capire quali siano i margini reali dell’operazione. Il nodo principale resta la valutazione del cartellino, che gli Spurs fissano intorno ai 35 milioni di euro.

L’Inter non vorrebbe spingersi troppo oltre questa soglia, anche perché un investimento eccessivo sulla fascia rischierebbe di ridurre le risorse disponibili per gli altri reparti.

Le alternative restano vive

Spence continua ad avere il gradimento di Cristian Chivu anche per la sua duttilità, ma la dirigenza non ha abbandonato le piste alternative. Tra i nomi ancora monitorati ci sono Vanderson del Monaco, Givairo Read del Feyenoord, Nahuel Molina e Guela Doué. Tutti profili con caratteristiche differenti e costi non sempre più accessibili.

Stones torna tra le idee per la difesa

Parallelamente, l’Inter continua a ragionare anche sul reparto arretrato. Molto dipenderà dal futuro di Benjamin Pavard. Se il francese dovesse restare, potrebbe bastare un solo innesto. In questo scenario torna d’attualità il nome di John Stones, disponibile a parametro zero dopo la fine della sua esperienza al Manchester City. Il difensore inglese si era già proposto nei mesi scorsi e rappresenterebbe una soluzione di grande esperienza senza costi di cartellino.

Il nodo resta l’ingaggio

L’ostacolo principale sarebbe lo stipendio, ma le richieste di Stones potrebbero essere più contenute rispetto alle prime valutazioni. Un eventuale arrivo dell’inglese permetterebbe all’Inter di risparmiare risorse per concentrarle altrove, soprattutto sulla fascia destra e a centrocampo. La prossima settimana, con il summit per Spence e le valutazioni sulla difesa, potrebbe quindi diventare decisiva per indirizzare il mercato nerazzurro.