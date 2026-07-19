Una delle prime telenovelas della stagione sembra destinata al lieto fine: si tratta di quella tra Nicolò Zaniolo e l'Udinese. Dopo le scaramucce delle scorse settimane, con il giocatore che non era rientrato in Friuli aspettando novità sul nuovo contratto e il club che in risposta aveva minacciato di metterlo fuori rosa, ora la situazione è destinata a rientrare, presumibilmente entro sera. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Come noto, lo stop nelle trattative era arrivato a causa del mancato accordo sui bonus. L'anno scorso, quando Zaniolo si era trasferito all'Udinese in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, le parti avevano chiuso in fretta e furia l'operazione, sul gong, con la promessa di ritoccare le cifre d'ingaggio una volta esercitata l'opzione da parte dei friulani. Dopo una lunga fase di stallo nelle nuove trattative dopo il riscatto, arrivato a metà giugno, i passi avanti fatti nelle ultime ore potrebbero essere decisivi per l'accordo.