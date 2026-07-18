Tra i profili più interessanti per la corsia esterna c’è anche Givairo Read del Feyenoord, giovane di grande prospettiva che per caratteristiche ricorda il Dumfries arrivato anni fa dall’Olanda. Il direttore tecnico del club olandese, Rigaux, ha parlato così del mercato della sua squadra: "Alcuni giocatori chiave stanno attirando interessamenti di grandi club. Per loro, una cessione è negoziabile, a patto che il club paghi la cifra adeguata. Ma Moussa, Ueda e Read non sono obbligati a partire. Ci sono club che si stanno informando perché si tratta di ottimi giocatori. Se la cifra sarà giusta, è possibile che la accetteremo", ha detto.