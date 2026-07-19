La conferenza stampa di inizio stagione ha dato pochi spunti sul mercato, ma Chivu ha voluto mettere in atto qualche tassello interessante in vista della stagione che inizierà tra poco. Prosegue il ritiro in terra tedesca per l'Inter di Cristian Chivu, il cui lavoro è incentrato ovviamente sulla preparazione atletica. Rispondendo a una domanda sui possibili punti di miglioramento, Chivu aveva risposto "con più coraggio". Vuole maggiore intraprendenza della sua squadra, forzando anche i piani del coraggio che sono un po' mancati qualche volta. E anche in questi primi giorni di ritiro in terra tedesca ciò che non manca mai è proprio l'aggressività verticale..
Sezione: News / Data: Dom 19 luglio 2026 alle 20:15
Niccolò Anfosso
Niccolò Anfosso
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Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione
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