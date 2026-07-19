Wilfried Singo rappresenta uno dei profili più interessanti per rinforzare la rosa dell'Inter. Difensore moderno, capace di giocare sia da braccetto nella difesa a tre sia da esterno a tutta fascia, abbina una straordinaria forza fisica a velocità, aggressività e capacità di accompagnare l'azione offensiva. Le sue qualità nell'uno contro uno, unite a una buona tecnica e a una spiccata duttilità tattica, lo renderebbero un innesto ideale per il sistema nerazzurro. Singo garantirebbe profondità, intensità e maggiore solidità difensiva, offrendo inoltre diverse soluzioni all'allenatore grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli con efficacia.

La proposta dell'Inter per Singo

Nelle ultime ore secondo quanto riportato dalla testata turca A Spor si parlerebbe di una proposta verbale da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, mentre non è escluso che possano arrivare ulteriori offerte nelle prossime settimane. La concorrenza resta elevata e convincere il club proprietario del cartellino non sarà semplice, anche perché Singo è un profilo molto apprezzato a livello internazionale. Tuttavia, se l'Inter riuscisse a trovare la giusta formula per portarlo a Milano, metterebbe a segno un acquisto di assoluto spessore: un giocatore nel pieno della crescita, già abituato ad alti livelli e con margini per diventare uno dei punti di riferimento della difesa nerazzurra.