Wilfried Singo rappresenta uno dei profili più interessanti per rinforzare la rosa dell'Inter. Difensore moderno, capace di giocare sia da braccetto nella difesa a tre sia da esterno a tutta fascia, abbina una straordinaria forza fisica a velocità, aggressività e capacità di accompagnare l'azione offensiva. Le sue qualità nell'uno contro uno, unite a una buona tecnica e a una spiccata duttilità tattica, lo renderebbero un innesto ideale per il sistema nerazzurro. Singo garantirebbe profondità, intensità e maggiore solidità difensiva, offrendo inoltre diverse soluzioni all'allenatore grazie alla sua capacità di ricoprire più ruoli con efficacia.
La proposta dell'Inter per Singo
Nelle ultime ore secondo quanto riportato dalla testata turca A Spor si parlerebbe di una proposta verbale da 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, mentre non è escluso che possano arrivare ulteriori offerte nelle prossime settimane. La concorrenza resta elevata e convincere il club proprietario del cartellino non sarà semplice, anche perché Singo è un profilo molto apprezzato a livello internazionale. Tuttavia, se l'Inter riuscisse a trovare la giusta formula per portarlo a Milano, metterebbe a segno un acquisto di assoluto spessore: un giocatore nel pieno della crescita, già abituato ad alti livelli e con margini per diventare uno dei punti di riferimento della difesa nerazzurra.
Autore: Giammarco Probo
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 12:05 Mkhitaryan, altro che last dance: "Non è detto che smetta dopo quest'anno"
- 11:50 Adani: "Tutti parlano di me, ma io sono questo e non cambierò mai"
- 11:36 Dalla Turchia: proposta informale per Singo, sul tavolo 30 milioni più bonus
- 11:22 Fontana: "Grande chance per Martinez, ma con Provedel i titolari sono due"
- 11:08 Inter, il commovente messaggio d'addio di Beatrix Fordos: "Grazie di tutto"
- 10:54 Mkhitaryan: "L'età non è un peso, so cosa posso dare. Sui giovani, gli obiettivi e i derby..."
- 10:40 Akanji compie 31 anni: arrivano gli auguri dell'Inter
- 10:26 TS - Perisic aspetta l'Inter: chiederebbe la cessione per tornare a Milano
- 10:12 Bertoni: "Lautaro incide sempre, sa farsi sentire anche dalla panchina"
- 09:57 CdS - Chivu punta sulla linea verde: dopo Pio, Mosconi sogna la prima squadra
- 09:43 SM - Spunta anche Singo per la fascia destra: piace la sua duttilità
- 09:29 CdS - Stasera tutti davanti alla tv per fare il tifo per Lautaro
- 09:15 CdS - Ausilio raggiunge Chivu: summit di mercato prima della tournée
- 09:02 Capello: "Lautaro? Gli allenatori sono superstiziosi... Lo terrei in panchina"
- 08:48 CdS - Domenica di lavoro: Dimarco torna in gruppo, pomeriggio di riposo
- 08:43 TS - Chivu frigge e aspetta i rinforzi, oggi arriva Ausilio in ritiro
- 08:29 GdS - Spence, la resa dei conti: domani summit decisivo. Per la difesa c'è Stones
- 08:15 CdS - Ancora quattro caselle da riempire: tutti i nomi sul taccuino di Ausilio
- 08:00 GdS - Stankovic studia da vice Calhanoglu: Chivu pronto a testarlo in regia
- 00:00 Qui non è Space Jam
- 23:51 Read nei desideri dell'Inter, parla il dt del Feyenoord: "Serve l'offerta giusta"
- 23:45 Reel, video, approfondimenti e curiosità sul mondo Inter: segui FcInterNews anche su Tik Tok
- 23:30 Frattesi, quale futuro? Juve e Premier in prima fila. E il Napoli...
- 23:15 Inter, Cocchi via in prestito: la prossima settimana la scelta della squadra
- 23:05 Assemblea di Lega, saranno presenti anche Maldini e Malagò
- 23:00 L'ex Inter Moretti firma ancora in Serie C: ufficiale il suo approdo al Novara
- 22:45 Capitolo Pavard: la situazione di una possibile cessione. E se parte il francese...
- 22:30 Monza, continua l'avvicinamento all'Inter: 4-3 contro la Pro Vercelli in amichevole
- 22:15 Spagna, carica De la Fuente: "Ci godremo ogni momento con le nostre armi"
- 22:00 Francia-Inghilterra, Thuram in panchina. Out anche Dembelé, Kane e Bellingham
- 21:45 Lombardi: “Dalle big mi aspetto colpi importanti sul mercato”
- 21:30 Juve, Spalletti: "Cerchiamo un portiere. Su Di Gregorio dico che..."
- 21:15 Francia in campo alle 23, Deschamps: "Abbiamo una responsabilità"
- 21:00 L'informazione di FcInterNews sempre con te: scarica la nostra app
- 20:44 Il papà di Lautaro: "Tra lui e l'Inter un rapporto speciale, è legatissimo al club"
- 20:30 Diouf a destra e L. Henrique a sinistra: Chivu (per ora) fa di necessità virtù
- 20:15 Chivu 'martella' i suoi sull'aggressività: le indicazioni sono chiarissime
- 20:00 Lucumi, scende la valutazione: Inter e Juventus alla finestra per il difensore
- 19:40 Cristian Chivu incontra il Console italiano in Germania e una delegazione
- 19:25 UFFICIALE - Fordos saluta l'Inter Women e torna alla Lazio dopo 4 anni
- 19:11 Serie A nuovamente convocata in assemblea: la data dell'appuntamento
- 18:56 Quando il calcio incontra la musica: una playlist per i finalisti nerazzurri
- 18:48 Rinnovo importante in casa Inter: primo contratto da pro per Donato
- 18:42 Si muove il mercato del vivaio Inter: firma il classe 2012 Augusto Ferri
- 18:31 Zanetti: "Lautaro, gol vittoria con la 22. Meglio non poteva andare"
- 18:24 Ranocchia sul nuovo CT: "Faccio il tifo per Conte, però Pirlo mi piace"
- 18:10 UFFICIALE - Como, un'operazione anche in uscita: Engelhardt va al Friburgo
- 17:55 Mosconi: "Prendo spunto da Esposito. Il mio futuro? Non so rispondere"
- 17:41 Trump e il 2-1 di Lautaro in Argentina-Inghilterra: "Messi è stato geniale"
- 17:27 Ranocchia: "Spagna-Argentina finale perfetta. Spero vinca Lautaro"
- 16:58 Finale Mondiale, chi gioca crede nell'Argentina. Ma non nel gol di Lautaro
- 16:52 UFFICIALE - Under 23, Fiordilino e Prestia restano alla corte di Vecchi
- 16:44 Volpati ricorda Bagnoli: "Dopo l'Inter si è allontanato dal calcio. Juve? Ai carabinieri disse che i ladri..."
- 16:29 Van Diemen: "Sono stata fuori a lungo, ora voglio giocare tante partite"
- 16:18 Gosens chiama Dzeko: "Sarei felicissimo di ritrovarlo allo Schalke 04"
- 16:09 Roma, Gasperini si prepara: "Forse servirà una cessione importante"
- 15:55 Infantino: "La finale Spagna-Argentina benedizione degli dei del calcio"
- 15:40 No dell'Inter alla Salernitana: il club nerazzurro blinda Prestia
- 15:30 Sky - Baccin arrivato in ritiro. Questa mattina seduta a porte chiuse
- 15:25 Inchiesta arbitri, La Francesca: "Iscrizione Inter atto necessario perché..."
- 15:15 L'Inter ricorda Facchetti nel giorno della sua nascita: "Per sempre uno di noi"
- 15:05 Merino: "Ecco perché io e Lautaro partiamo dalla panchina. Lui è un top"
- 14:50 Hubert, all. Saint-Gilloise: "Khalaili sognava l'Inter, è dura da accettare"
- 14:47 Cocchi, un altro club di Serie B su di lui: c'è anche la Carrarese
- 14:33 Argentina, Scaloni: "Stiamo tutti bene e faremo di tutto per vincere"
- 14:20 Gasperini: "Sicuro che ci rinforzeremo. Mercato ora bloccato per tutte"
- 14:12 UFFICIALE - Roma, Cristante e Mancini rinnovano: i dettagli
- 14:05 L'Inter a Perth, Marotta: "Vogliamo divulgare il marchio e i valori"
- 13:55 La maglia Home dell'Inter per Gianni Infantino: a consegnarla è Javier Zanetti
- 13:41 SM - Domani Ausilio in Germania. Attesa per Spence, l'Inter vuole conoscere i costi