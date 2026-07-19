Andrea Ritorni, membro della Vigo Global Sport Services Srl, agenzia che cura gli interessi di Michael Kayode, laterale azzurro del Brentford, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di TMW per parlare dei rumors di mercato attorno all'ex Fiorentina, fresco di rinnovo con il club inglese. Kayode è stato uno dei nomi accostati all'Inter sul mercato.

"Lui è cresciuto andando a confrontarsi con il calcio inglese, si trova bene in Premier League ed a vivere in Inghilterra, ora gli nascerà la figlia. Ad ora sta bene laggiù. Chiaramente gli fa piacere che si sia parlato o che si parli di grandi squadre italiane su di lui, ma sta bene al Brentford e non ha mai pensato di andare via, pur essendo lusingato", le sue parole.

"Siamo contentissimi, io con tutto il team della Vigo Global Sport Services ed il patron Claudio Vigorelli, così come lo è la sua famiglia. Il Brentford lo voleva questo rinnovo - ha aggiunto -. E penso che anche il suo valore stia crescendo: il Brentford lo ha pagato 20 milioni, ma magari lo può rivendere al doppio".