Lautaro Martinez è sempre di più nella storia dell'Inter. Con 25 gol segnati in UEFA Champions League con la maglia nerazzurra, l’argentino è alle spalle solo di tre giocatori per reti realizzate con un club italiano nella competizione: Alessandro Del Piero (42 con la Juventus), Filippo Inzaghi e Andriy Shevchenko (entrambi 29 con il Milan).