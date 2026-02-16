L'Inter non ha cambiato idea sul contatto Kalulu-Bastoni e si mette a protezione del suo giocatore. Anche su Tuttosport si legge del day after di Inter-Juventus e di quel che sta vivendo il difensore nerazzurro. La società è in linea con Cristian Chivu rispetto all'accaduto: il difensore ha ecceduto nella caduta, ma non ha simulato. E il secondo giallo a Kalulu è uguale a tanti altri che non hanno scatenato la reazione popolare, vedi per esempio il rigore inesistente fischiato al Napoli al Maradona nello scontro diretto.

Oggi Beppe Marotta sarà in Lega Calcio e probabilmente parlerà dell'accaduto. Al contrario, Bastoni si è chiuso nel silenzio social, bersagliato da beceri e inammissibili insulti. Sulla carta dovrebbe essere titolare mercoledì col Bodo Glimt ma dirigenti e Chivu vogliono prima capire lo stato d'animo. Da capire se dirà anche la sua a voce o sui social nei prossimi giorni.