Mkhitaryan titolare mercoledì contro il Bodo Glimt. Secondo il Corsport, dopo essere rimasto in panchina per tutto il match con la Juve, l'armeno è pronto a partire dal 1' in Champions League nell'ambito di un turnover ragionato.

Le indiscrezioni del quotidiano romano sull'undici iniziale: "Carlos Augusto potrebbe far rifiatare invece Federico Dimarco. Altro aspetto da non sottovalutare sono i gialli pesanti rimediati da Barella e Calhanoglu sabato sera. Entrambi salteranno la prossima di campionato: questo potrebbe spingere Chivu a mandarli subito in campo in Norvegia, per uno spezzone magari di un'oretta scarsa, permettendogli di mettere altra benzina nelle gambe. Si deciderà comunque con massima prudenza per evitare ricadute".

Più che possibile vedere in campo anche Frattesi, Darmian e uno tra Acerbi e De Vrij magari per far tirare il fiato ad Akanji. Stesso discorso per Bonny ed Esposito. Dumfries, invece, approfitterà di questa settimana per aumentare i giri nel motore e consolidare il suo rientro in gruppo.