La polemica per l'episodio Alessandro Bastoni-Pierre Kalulu travalica i confini del calcio. E finisce con l'essere sottoposta anche all'attenzione di Federica Brignone, la leggendaria sciatrice azzurra reduce dalla conquista di due ori ai Giochi olimpici di Milano-Cortina in SuperG e slalom gigante. Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina, Brignone è stata interpellata sui fatti di San Siro: "Non faccio paragoni, ma nel nostro sport queste cose non esistono: è impossibile. Noi come sportive abbiamo dei valori forti. Nello sport la meritocrazia ancora vale. Il cronometro non è influenzabile in nessun modo: ed è per questo che nel nostro sport c'è una competitività sana: in nessun modo io potrò influenzare il gioco del mio avversario, come accade in altri sport. Da noi c'è un rispetto totale: basta sbagliare una curva e puoi finire dieci mesi in riabilitazione: per questo nel nostro sport c'è rispetto, ma non invidia e una rivalità brutta. Serve che possa dare esempio anche per gli altri"