"Abbiamo fatto il nostro anche contro la Juventus, ed è quello che cerchiamo di fare ogni partita. Sono contento che le distanze dalle inseguitrici siano aumentate, facendo sempre il nostro ci toglieremo grandi soddisfazioni". Pio Esposito ribadisce il concetto anche ai microfoni di RAI Sport: "Questa sera era il massimo che potevo segnare. Quando inizi a giocare da piccolo sogni un gol sotto la Curva in un Inter-Juve, probabilmente non ha ancora realizzato del tutto". 

