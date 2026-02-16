Lo scudetto tornerà con ogni probabilità a Milano, resta da capire su quale sponda. L'Inter ha risposto alla vittoria del Milan a Pisa, battendo 3-2 la Juventus nel big match di San Siro, riportandosi a +8 sulla squadra di Allegri

Lo scudetto è cosa fatta per i bookmaker. Come riportato da Agipronews, scende ancora la quota del tricolore dell’Inter, ora fissata a 1,14 su 888sport e 1,20 su Planetwin365, contro il 6,00 della seconda stella del Milan. Crolla definitivamente invece il sogno bis del Napoli: il pari interno contro la Roma fa scivolare i campioni in carica a quota 18,00.

In attesa del derby della Madonnina (7-8 marzo), potrebbe risultare decisivo il recupero tra Milan e Como: un successo rossonero porterebbe il distacco a 5 punti con lo scontro diretto alle porte, riaprendo virtualmente i giochi.

