Anche il Corriere dello Sport conferma il muro eretto dall'Inter a difesa di Alessandro Bastoni, linciato ovunque dopo i fatti di sabato sera. "Ieri Chivu ha lasciato libera la sua truppa, in attesa di cominciare oggi la preparazione all’andata dei playoff di Champions contro il Bodo/Glimt. La dirigenza, però, ha voluto comunque intervenire, provando a confortare Bastoni. Oggi si capirà meglio se il suo ani mo sia sufficientemente sereno per tornare subito in campo. L'ex Atalanta è ormai al settimo anno in nerazzurro ed è uno dei pilastri della squadra. Peraltro, è tra coloro che avvertono di più il senso di appartenenza, essendo un tifoso interista sin da bambino. Ci potrà essere stato un comportamento eccessivo da parte sua nell’episodio con Kalulu, in particolare con quell’esultanza successiva al cartellino rosso per l’avversario, ma dentro l’Inter la convinzione è che, in precedenza, non ci sia stata alcuna simulazione da parte sua. Piuttosto ha accentuato il contatto subìto dal francese: contatto (con il braccio) che, secondo il club nerazzurro, non può essere negato", spiega il quotidiano romano.
Il Corsport, peraltro, rammenta anche la differenza di comportamento tra la dirigenza nerazzurra e quella juventina in relazione a Napoli-Inter dell'andata: "Dopo il fischio finale, Marotta parlò in televisione per lamentarsi, ma con toni differenti rispetto a quelli adottati dalla dirigenza juventina. E, peraltro, l’errore, pur chiaro, ebbe un’eco minore. Più o meno uguale il discorso per altre situazioni, considerate simulazioni: per nessuna c’è stata una reazione paragonabile rispetto all’episodio di Bastoni".
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
