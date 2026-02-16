Seconda boccata d'ossigeno consecutiva in campionato per il Lecce che, battendo il Cagliari 2-0 nello scontro salvezza che ha chiuso la 25esima giornata di Serie A, si lascia alle spalle tre squadre in classifica e nel frattempo ne aggancia due, Cremonese e Genoa. Per la gioia di Riccardo Sottil: "Era una gara cruciale, con questa vittoria ci siamo rilanciati e abbiamo buttato giù qualche squadra. Abbiamo fatto due vittorie consecutive, adesso continuiamo così perché non abbiamo fatto ancora nulla", le sue parole a Sky Sport.

Il prossimo turno per la squadra di Eusebio Di Francesco prevede lo scontro con l'Inter al 'Via del Mare', sabato 21.