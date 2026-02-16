Grande spazio alla coda polemica del derby d'Italia durante la conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia di Galatasaray-Juve. Dopo aver lanciato una frecciata a Cristian Chivu, reo di aver fatto 'invasione di campo' su Pierre Kalulu, espulso ingiustamente per la simulazione di Alessandro Bastoni, il tecnico bianconero ha parlato così dell'opportunità di convocare in Nazionale il difensore nerazzurro: "Gattuso deve essere libero di portare chi vuole, non bisogna creare restrizioni alla sua volontà né condizionamenti. Io purtroppo non sono più ct e mi porterò dietro quella situazione con grande dispiacere. Ora abbiamo un ct forte, lo dobbiamo lasciare lavorare, libero di fare come vuole", le parole di Lucio. Che poi si è soffermato sulla questione delle simulazioni: "La simulazione disturba e offende il calcio in generale, ma non voglio parlare di questo perché vorrebbe dire tornare indietro a quella situazione. Devo essere bravo a far diventare i giocatori di un livello che non permette agli altri di determinare per noi. Non conta cosa capita, ma cosa ci fai con quello che ti capita. Noi abbiamo dovuto ribaltare la situazione nella sua totalità".