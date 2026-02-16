Intercettato dai giornalisti presenti ad un evento organizzato da Betsson, l'ex capitano della Nazionale italiana e oggi commissario tecnico della Nazionale uzbeca, Fabio Cannavaro è stato interpellato a rispondere sulla questione Bastoni: "Io penso che fin quando c’è il VAR bisogna utilizzarlo. Al di là di chi ha sbagliato, se c’è uno strumento che per anni è stato provato va utilizzato sempre. Va cambiato il protocollo e non l’anno prossimo, ma va fatto adesso, perché è importante ad evitare degli errori che possono condizionare un campionato".

Da ct, lo convocheresti in Nazionale?

"Ma adesso perché non dovrebbe essere convocato? Sono cose che succedono in campo e ci sono sempre state, ora ci sono solo gli attrezzi per verificarli. E basta”