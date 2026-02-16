Mercoledì 18 febbraio alle ore 21:00 l'Inter affronterà in trasferta il Bodø/Glimt nell’andata dei playoff della UEFA Champions League 2025-2026. Ecco il dettaglio di orari di conferenze e allenamenti delle due squadre per la giornata di martedì 17 febbraio.

Ore 12:00 Allenamento Bodø/Glimt | Aspmyra Stadion, Bodø

Ore 14:00 Conferenza Stampa ufficiale Bodø/Glimt | Aspmyra Stadion, Bodø

Ore 17:15 Conferenza Stampa ufficiale Inter | Aspmyra Stadion, Bodø

Ore 18:00 Allenamento Inter | Aspmyra Stadion, Bodø

Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 12:37
Autore: Christian Liotta


