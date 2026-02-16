Archiviato il successo sulla Juventus, l'Inter si sposta sulla Champions League. Chivu cambierà ancora la sua squadra, dovendo per forza di cosa gestire le forze in considerazione del fitto calendario.

"L’aereo per Bodo partirà domattina e il pomeriggio della vigilia sarà leggermente diverso rispetto agli ultimi impegni europei lontani da casa; oltre alle consuete conferenze, l’Inter sul posto svolgerà anche la rifinitura per la prima volta in stagione in una trasferta di Champions - riferisce la Gazzetta -. Tutta “colpa” del sintetico sul quale dovrà giocare contro gli uomini di Knutsen. Testarlo il giorno prima sarà fondamentale per verificare tutto: come viaggia il pallone, la corsa, i tacchetti migliori. Insomma, un modo per acclimatarsi — in tutti i sensi — in quelle terre che sembrano quasi un altro mondo".

Previsti, si diceva, cambi nell'undici iniziale. Ad esempio, non è scontato rivedere dal 1' Zielinski: con Calhanoglu e Barella squalificati per Lecce, probabile che il polacco inizi dalla panchina mercoledì in Norvegia.