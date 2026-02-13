L’Inter arriva al match contro la Juventus con una striscia positiva: sono 12 le gare consecutive senza sconfitte in Serie A (11 vittorie, 1 pareggio). Dal novembre 2025 ad oggi, i nerazzurri sono la squadra con più vittorie (11) e più clean sheet (8) tra i cinque maggiori campionati europei.

A San Siro, l’Inter è imbattuta da 5 partite interne consecutive (4V, 1N) e punta a eguagliare il record tra ottobre 2024 e aprile 2025, quando mise insieme 13 gare casalinghe senza sconfitte.