L'Inter U23 gioca una buona gara ma non riesce a superare l'Ospitaletto dopo essere andata due volte in vantaggio. Ecco le pagelle dei giocatori nerazzurri dopo il 2-2 del "Gino Corioni".

CALLIGARIS 6 - Una bella parata su Mondini, pochi istanti prima del gol di Torri, e poco altro. Del resto, raramente l'Ospitaletto si è presentato nella sua area di rigore.

CINQUEGRANO 5.5 - Fatica su Messaggi, bravo a metterlo in difficoltà sin dal primo minuto. Il gol dell'esterno orange però lo vede protagonista in negativo, con una lettura sbagliata e una palla regalata all'attaccante avversario. Poteva, anzi, doveva fare meglio.

PRESTIA 6 - Il duello fisico con Bertoli gli dà pane per i suoi denti. Qualche sbavatura, forse, ma nulla di troppo grave: prestazione comunque sufficiente per il capitano nerazzurro.

ALEXIOU 6 - Poco coinvolto. Da segnalare una bella chiusura su Messaggi, che poco prima aveva bruciato Cinquegrano, in avvio di partita. Poi ha poco da fare: forse avrebbe potuto spingere di più in fase di possesso.

COCCHI 6 - Entra con merito nel gol dello 0-1, con un traversone che mette in difficoltà Sonzogni e spalanca la porta a La Gumina. Poi qualche discesa pericolosa e comunque un impatto tangibile sulla gara. Peccato per il duello perso con Torri sul gol del 2-2, con l'attaccante dell'Ospitaletto che riesce a prendere posizione e a colpire la sfera senza saltare.

BOVO 6.5 - Una delle prove più convincenti della sua stagione. Spinge quando ha campo per portare palla, dà sostanza al centrocampo nerazzurro quando deve andare a contrasto. In generale, comunque, è sempre ben posizionato. Dal 70' TOPALOVIC 6.5 - Ottimo ingresso in campo. Solo il palo gli impedisce di congelare i tre punti e di sigillare la vittoria dell'Inter U23.

FIORDILINO 6 - Gioca un primo tempo ordinato, anche se riesce a imporsi solamente nella prima parte. Poi, complice la crescita del gioco dell'Ospitaletto, perde un po' di efficacia e riesce meno a dare il suo ritmo alla gara. Dal 46' KACZMARSKI 6 - Non fa rimpiangere Fiordilino. Davanti alla difesa forse ha meno qualità del titolare, ma sul piano dell'intensità non sfigura affatto, anzi.

BERENBRUCH 6.5 - Nel vivo del gioco per tutti e novanta i minuti in campo. Prova impreziosita anche dall'assist per Kamaté. Ancora una volta si dimostra in grande crescita. Dal 90' ZANCHETTA S.V.

KAMATE' 6.5 - Qualche giocata nel primo tempo senza lasciare il segno. Poi il gol, in cui è lucidissimo ed estremamente elegante nel portarsi la palla sul sinistro, mandando fuori tempo i difensori, prima di punire Sonzogni. Peccato per il bel cross che Iddrissou non è riuscito a girare in porta nel finale.

LA GUMINA 6.5 - Glaciale sotto porta all'unica vera occasione della sfida. Per il resto non riesce a prendere per mano la squadra e a portarla ai tre punti. Giusta la sostituzione al 90', quando serviva maggiore freschezza. Dal 90' IDDRISSOU S.V.

LAVELLI 6 - Come sempre non manca mai l'impegno, la forza fisica e la grinta. Entra nell'azione dell'1-2 con il pre-assist per Berenbruch, che a sua volta serve Kamaté. Serve comunque qualcosa in più sul piano della finalizzazione, perché ha tutti i mezzi per iniziare a segnare. Dall'80 AGBONIFO S.V.

Mister Stefano VECCHI 6.5 - L'Inter U23 approccia benissimo la sfida con un pressing decisamente aggressivo: scelta vincente, perché l'Ospitaletto appare davvero in difficoltà in avvio di gara. Poi il normale calo fisico nel finale di prima frazione. Nella ripresa la squadra torna a essere più pimpante e il gol dell'1-2 è una bellissima azione corale. Anche i cambi sono giusti: solo la sfortuna impedisce a Topalovic di premiare il suo allenatore con il gol della sicurezza. Buona prova, sul piano del gioco, per la seconda squadra nerazzurra. Mancano solo i tre punti.