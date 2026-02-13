Domani, a San Siro, andrà in scena il terzo derby d'Italia della storia disputato nel giorno di San Valentino. Ci sono, infatti, due precedenti storici, andati in scena entrambi a Torino il 14 febbraio, con la Juve sempre vincente. Nel 1932, i bianconeri si imposero sull'Ambrosiana Inter 6-2 grazie ai gol di leggende come Raimundo Orsi e Giovanni Ferrari.

Nel 1960, invece, la Vecchia Signora si fece bastare un gol di Severino Lojodice per battere l’Inter di Corso nel giorno degli innamorati. A fine stagione, la squadra bianconera, guidata dal "Trio Magico" Boniperti-Charles-Sivori, avrebbe vinto il titolo con otto punti di vantaggio sulla Fiorentina. La statistica è riportato dal sito della Lega Serie A.