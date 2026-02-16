Sì al nuovo stadio a Milano, ma a patto di non abbattere San Siro. Ignazio La Russa, presidente del Senato, ha ribadito la sua posizione rispetto al progetto di Inter e Milan parlando all'evento "Your Next Milano 2026', andato in scena alla 'Triennale' di Milano. "Sono d'accordo con il presidente del Milan Scaroni che dice che Milano aveva assolutamente bisogno di un nuovo stadio: io l'ho sempre sostenuto e sarà un grande regalo per Milano - le sue parole -. Ci è voluta una fatica infinita, avremmo dovuto farlo molto prima: Sala ce l'ha messa tutta, la sua Giunta un po' meno. Io ho sempre un sogno e lo devo dire. Ormai San Siro è dei club, lo stadio nuovo si costruirà: il progetto prevede che dopo la costruzione si abbatta San Siro. Bah. Forse sarà così, forse le squadre liberamente, con l'aiuto dell'amministrazione che ci sarà in quel momento, potranno anche decidere di tenere due squadra, magari utilizzando il vecchio Meazza per altri compiti, magari cedendolo. Magari tenendo due stadi che in tante parti del mondo restano: uno sarà uno spazio moderno, uno sarà uno spazio per noi nostalgici che non vorremmo mai che uno stadio come quello che abbiamo visto alle inaugurazioni dei Giochi Olimpici venga abbattuto. Era così bello che me lo terrei tutta la vita".