Dopo le parole rilasciate in esclusiva a Sky Sport sul tanto discusso episodio arbitrale che ha condizionato l'andamento del derby d'Italia, Luciano Spalletti ha rinforzato il concetto in conferenza stampa, alla viglia di Galatasaray-Juve: "Non parlo sopra le parole di Elkann e dei direttori (Chiellini e Comolli, ndr).. Io posso dire che Pierre (Kalulu, ndr) è un bravo ragazzo, una persona veramente perbene. Oltre ad aver ricevuto due due torti arbitrali ha dovuto prendersi del fesso dall'allenatore avversario, è una cosa che non mi sarei mai aspettato da Chivu. Questo mi darebbe la possibilità di parlare dei comportamenti dei giocatori dell'Inter, cosa che io non devo fare",