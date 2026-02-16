Via libera dell'assemblea dei clu, la Serie A compra il 51% di Fantacalcio, gioco gestito da Quadronica, Srl nata nel 2008 e controllata al 50% da due imprenditori napoletani del 1975, Nino Ragosta e Luigi Cutolo.

Ad annunciarlo, come riportato da Calcio&Finanza, è stato il presidente Ezio Simonelli a marginedell'assemblea. Il Fantacalcio coinvolge oggi oltre tre milioni di iscritti e ha un business milionario (le entrate derivano dagli abbonamenti premium e dalle pubblicità)

"Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, tra cui l’acquisto della maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile", le parole del numero uno della Lega Serie A.