Nicola Amoruso, interpellato da Tuttomercatoweb, ha commentato così l'esito del derby d'Italia: "Il risultato in sé è spettacolare però in una partita non può pesare un errore clamoroso. Non si può non vedere un fallo inesistente".

Cambiaso: autogol e gol. Ha fatto tutto lui...

"L'autogol è stato più un errore del portiere. Il gol ha dimostrato il giocatore che è. Lui è uno dei calciatori cambiati sotto la gestione Spalletti. Ha fatto una grande partita".