Alla fine è arrivato il Daspo per il tifoso interista che lo scorso 1° febbraio a Cremona aveva lanciato in campo il petardo che stordì Audero. La Questura di Cremona lo ha formalizzato oggi dopo che l'autore del gesto, che in corso di udienza si era assunto tutte le responsabilità chiedendo scusa, era stato tratto in arresto differito dalla Digos. Avrà una durata di quattro anni. Un secondo Daspo è stato adottato nei riguardi di un altro interista per l’accensione di un fumogeno all’interno dello stadio.