Con toni decisi e perentori, Riccardo Trevisani, dagli studi di 'Pressing', invita tutti a darsi una calmata sui giudizi contro Alessandro Bastoni. Questo il suo commento dei fatti di Inter-Juventus: "Non sono del partito dello scandalizzarsi, perché in questo gioco si va in campo per fregare l'avversario. E se si riesce anche l'arbitro. Lo scopo del calcio è questo, non facciamo le mammolette; il più pulito ha la rogna. Ho visto Pavel Nedved alzarsi e dire: 'Giusto, giusto, giusto...' e non mi ricordo scandali".