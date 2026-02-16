Come tutti i quotidiani, anche il Corriere della Sera torna oggi su quanto accaduto nell'ultimo Inter-Juventus e sulla situazione di Alessandro Bastoni. Nel ripercorrere la vicenda si ricorda in particolare un precedente riguardante Giorgio Chiellini, che proprio in Juventus-Inter simulò un fallo per far ammonire Perisic e poi andò ad abbracciare Khedira per il risultato ottenuto. 

Il che, si legge, non è un malcostume che assolve Bastoni, ma certamente non impedirà al ragazzo di indossare la maglia azzurra in vista delle prossime convocazioni.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 16 febbraio 2026 alle 10:06
Autore: FcInterNews Redazione
vedi letture
Print