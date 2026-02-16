Presente anche Francesco Totti all'evento Betsson, l'ex capitano della Roma si è fermato a rispondere seppur brevemente a Sportitalia in merito a quanto accaduto al derby d'Italia: "Sono cose che capitano nel mondo del calcio. Sono sempre successe e succedono ancora" ha detto la leggenda romanista che poi ha aggiunto: "Però è stiamo sempre qua a ripetere le stesse cose: o mettono una regola ben precisa oppure capiterà di nuovo anche tra dieci anni. Aspettiamo la decisione finale e vedremo quale sarà la cosa migliore".