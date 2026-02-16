L'ira dei tifosi beceri si è scagliata anche contro Federico La Penna, protagonista in negativo di Inter-Juventus. L'arbitro di Roma, infatti, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web: frasi forti e vergognose, dal tenore inquietante: "ti sparo", "ti ammazzo", "ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti".

La Penna, tra l'altro, di professione è avvocato e quindi ha subito capito benissimo come muoversi e cosa fare in tal senso visto che può documentare il tutto.