Intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di domani contro la Juventus, l'allenatore del Galatasaray, Okan Buruk è stato chiamato a risponde anche sui rumors di fine gennaio che hanno visto protagonista il suo attaccante Mauro Icardi, entrato al centro di presunti flirt di mercato proprio con la Juventus. Scenario che l'allenatore turco però sembra smontare con una semplice frase: "I tifosi del Galatasaray lo amano, lui voleva rimanere: era davvero impossibile che se ne andasse".