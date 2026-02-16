Pareggio amaro per l'Inter U23, che non riesce a superare l'Ospitaletto Franciacorta: finisce 2-2 in provincia di Brescia. Ottimo avvio di gara per i nerazzurri, che hanno subito trovato il vantaggio, meritatamente, con La Gumina, al 13'. Pochi istanti prima il palo di Guarneri, su un tiro-cross impreciso. Poi, al primo vero tiro in porta, il pareggio di Messaggi al 29', bravo a sfruttare l'errore di Cinquegrao. Dopo un finale di primo tempo favorevole all'Ospitaletto, la ripresa ha visto l'Inter impattare meglio la sfida. Gran gol di Kamaté su bellissima azione corale al 55' per riportare nuovamente avanti la squadra di Vecchi. Poi, all'82', la sliding door per eccellenza: destro secco di Topalovic e palo pieno. All'84' è arrivato, beffardo, il pari di Torri, su corner. Nel finale Iddrissou ha sfiorato il 2-3, mancando lo specchio per pochi centimetri. Con il pari odierno l'Inter U23 scende all'ottavo posto in classifica, visti i risultati sfavorevoli del weekend. Han vinto infatti Cittadella, Trento e Alcione Milano.

IL TABELLINO

OSPITALETTO-INTER U23 2-2

Marcatori: La Gumina (13'), Messaggi (29'), Kamaté (55'), Torri (84')

OSPITALETTO (4-4-2): Sonzogni; Casali (dal 68' Sinn), Possenti, Nessi, Gualandris; Messaggi (dall'83 Regazzetti), Panatti, Ievoli (dall'83' Mondini), Guarneri (dal 68' Maucci); Gobbi ( dal 74' Torri), Bertoli

A disposizione: Mundi, Cortese, Scheffer, Pavanello, Tornaghi, Maffioletti, Sina, De Matteis

Allenatore: Andrea Quaresmini

INTER U23 (3-5-2): Calligaris; Alexiou, Prestia, Cinquegrano; Cocchi, Bovo (dal 70' Topalovic), Fiordilino (dal 46' Kaczmarski), Berenbruch (dal 90' Zanchetta), Kamaté; La Gumina (dal 90' Iddrissou), Lavelli (dall'80 Agbonifo)

A disposizione: Melgrati, Raimondi, Stante, David, Mosconi, Amerighi

Allenatore: Stefano Vecchi.

Ammoniti: Kaczmarski (57'), Prestia (63')

Arbitro: Striamo (sez. di Salerno)

Assistenti: Colazzo-Mazza

Quarto ufficiale: Pasculli

Operatore FVS: Morea

RIVIVI IL LIVE

22.26 - Finisce così. Ancora 2-2 tra Ospitaletto e Inter U23 dopo l'andata.

90'+6 - Iddrissou vicinissimo al 2-3! Cross di Kamaté con il sinistro, gran girata dell'attaccante neoentrato. Palla a lato di pochissimo, che peccato!

90'+1 - Sei di recupero.

90' - Zanchetta e Iddrissou per Berenbruch e La Gumina: sono gli ultimi cambi per Vecchi.

IL GOL - Corner battuto bene dall'Ospitaletto. Torri si aggancia con Cocchi ma prende posizione meglio del terzino sinistro nerazzurro. Senza saltare riesce a fare 2-2. C'è anche FVS, ma l'arbitro non cambia idea su un contatto su Alexiou che aveva giudicato regolare.

84' - GOL dell'Ospitaletto, gol di Torri, 2-2. Che beffa per l'Inter U23.

83' - Calligaris provvidenziale su Mondini! Grande parata e palla in corner su una bella torsione aerea.

83' - Doppio cambio per l'Ospitaletto: dentro Mondini e Regazzetti, fuori Messaggi e Ievoli.

82' - L'Inter U23 vicinissima al gol che poteva chiudere la gara. Contropiede condotto da La Gumina che serve Topalovic. Lo sloveno mette nel mirino la porta e calcia da fuori. Lo fa benissimo, sin troppo: palo pieno. Sulla respinta Kamaté calcia male.

80' - Cambia Vecchi: esce Lavelli, stanco, entra Agbonifo. In attacco quindi l'allenatore dell'Inter U23 prova a sfruttare la velocità dell'ex Verona.

79' - Gualandris crossa per Messaggi sul secondo palo: colpo di testa che si impenna e Calligaris fa sua la palla in presa alta.

77' - Per l'arbitro non c'è nulla dopo la revisione.

76' - FVS chiamato da Vecchi per un possibile rigore su La Gumina.

74' - Terzo cambio per l'Ospitaletto. Esce Gobbi, entra Torri.

70' - Bovo lascia il campo, al suo posto Topalovic.

68' - Ospitaletto vicinissimo al pareggio! Bertoli riesce a girarsi dopo il duello con Prestia e conclude in diagonale. Bell'iniziativa, palla fuori di poco. Intanto escono Casali e Guarneri, entrano Maucci e Sinn.

63' - Prestia spende il fallo su Bertoli, che aveva già scaricato il pallone. Intervento non duro ma intenzionale: cartellino giallo sacrosanto.

57' - Ammonito Kaczmarski, fallo tattico per lui.

IL GOL - Bellissima azione corale dei nerazzurri, che sviluppano la manovra da sinistra a destra. Alla fine la palla arriva a Kamaté dopo la sponda di Lavelli e l'extrapass di Berenbruch: sterzata, due avversari per terra e palla sotto la traversa. Grandissima rete della squadra di Vecchi.

55' - GOOOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER! KAMATE'! Inter di nuovo avanti, bellissima azione dei nerazzurri!

52' - Poche emozioni sin qui in questa ripresa. Fase di studio ora, con le squadre consapevoli dell'importanza di questa fase della gara.

21.34 - Si ricomincia! La Gumina prova un tiro in porta sul calcio d'inizio, senza fortuna.

21.34 - C'è un cambio: esce Fiordilino entra Kaczmarski.

21.33 - Rientrano ora le squadre in campo. Tra poco si riparte.

21.21 - Dopo un ottimo avvio di gara, con una pressione efficace ed intensa, l'Inter U23 è po' calata nella seconda parte del primo tempo. Il risultato ha rispecchiato l'andamento della partita, con il gol di La Gumina al 13' a sbloccare la gara, coronando l'ottimo avvio della squadra di Vecchi. Poi, dopo 25 minuti tutti a tinte nerazzurre, il pareggio al 29' di Messaggi, che ha sfruttato l'errore di Cinquegrano per ristabilire la parità. Nel finale leggermente meglio l'Ospitaletto, pur senza creare granché.

21.18 - Finisce qui il primo tempo. 1-1 al "Corioni" di Ospitaletto.

45'+1 - Cross di Gualandris messo fuori, arriva Panatti. Grande coordinazione e botta secca al volo: respinge la retroguardia nerazzurra.

45'+1 - Due di recupero.

45' - Non c'è nulla per Striamo, decisione condivisibile nonostante le proteste dei padroni di casa.

43' - Contrasto aereo tra Prestia e Messaggi in area di rigore dopo il cross di Gualandris. Chiamata all'FVS per Quaresimini.

39' - La Gumina ancora pericoloso! Cinquegrano mette un bel pallone a rimorchio dalla linea di fondo e, dopo la respinta, la sfera arriva all'autore del momentaneo 1-0. Tiro ribattuto dal capitano orange Panatti.

37' - Messaggi si inserisce da sinistra a destra e crossa per Bertoli: Cinquegrano bravissimo a vincere il contrasto, con la palla che sfila. Poi Calligaris si prende un grande rischio colpendo Messaggi con il rinvio. Fortunatamente la palla carambola sul fondo.

35' - Schema su punizione per l'Inter U23: colpo di testa debole di Lavelli, blocca senza problemi Sonzogni.

34' - Kamaté prova il sinistro: respinto il suo tiro a giro da posizione insidiosa. Era comunque una conclusione senza particolari velleità.

31' - Bertoli conclude con il mancino dopo una transizione pericolosa dei padroni di casa. Tiro debole, blocca Calligaris.

IL GOL - Lancio lungo apparentemente innocuo per la difesa nerazzurra su cui Cinquegrano combina la frittata. L'esterno destro nerazzurro non si rende conto di essere solo e interviene di testa, mettendo il pallone sui piedi di Messaggi. Poi l'esterno sinistro arancioblu conclude bene e batte Calligaris sul secondo palo, tutto da rifare per Vecchi e i suoi.

29' - GOL dell'Ospitaletto. Al primo vero tiro in porta pareggia Messsaggi, 1-1.

25' - Ritmi più bassi ora, complice qualche fallo in più. Resta comunque buona la fase di pressione dell'Inter.

16' - Ancora Inter U23 pericolosa. Imbucata di La Gumina per Cinquegrano, che si trova da solo davanti a Sonzogni. Essendo spostato sulla destra, il difensore di Vecchi tenta il suggerimento al centro. Sonzogni esce bene e blocca in due tempi. Resta bassa, con un po' di sorpresa generale, la bandierina dell'assistente. La posizione di Cinquegrano sarebbe stata comunque da rivedere.

IL GOL - Cocchi passa in dribbling sul difensore avversario e mette un traversone a mezz'altezza insidioso dalla sinistra. Sonzogni valuta male l'uscita e respinge ma non blocca, lasciando lì la sfera. Tutto facile per La Gumina, che controlla, alza la testa e buca l'estremo difensore avversario, fuori posizione dopo l'intervento precedente.

13' - GOOOOOOOOLLLLLLLL DELL'INTER!!! NINO LA GUMINA! Glaciale sottoporta il capocannoniere nerazzurro!

11' - Palo dell'Ospitaletto! Bovo inciampa e spiana la strada a Guarneri. Una volta sul fondo il tirocross rasoterra coglie impreparato Calligaris, salvato dalla base del palo. Pericolo scampato per l'Inter U23.

7'- Lampo di Messaggi, che semina Kamaté e Cinquegrano ed entra in area di rigore palla al piede. Ottima diagonale di Alexiou, che ferma tutto. Poi Kamaté completa il disimpegno.

6' - Prova ad accendersi Kamaté. Il suo cross dalla trequarti però è impreciso e Sonzogni blocca. Peccato, era una buona idea e La Gumina sarebbe stato in posizione pericolosa per la difesa dell'Ospitaletto.

3' - Bella combinazione nerazzurra sulla sinistra, con Cocchi che imbuca per Bovo. Il centrocampista crossa basso per La Gumina, anticipato da Possenti. Fallo poi, sullo slancio, dell'attaccante siciliano.

20.30 - Si comincia! Primo pallone per l'Ospitaletto.

20.28 - Squadre in campo! Pochi istanti al via, con i padroni di casa in tradizionale completo orange. Inter U23 invece con la maglia bianca da trasferta.

Lunedì sera in trasferta per l'Inter U23 di Stefano Vecchi, impegnata in casa dell'Ospitaletto nel posticipo del 27esimo turno del girone A di Serie C. Reduci da tre gare senza vittorie, i nerazzurri non possono sbagliare, perché le dirette concorrenti spingono. L'Alcione ha clamorosamente vinto in casa del Vicenza, il Trento ha superato la Pro Patria nel fanalino di coda, questa sera si sfidano Cittadella e Renate: uno scontro diretto che l'Inter U23 può e deve sfruttare per rilanciarsi verso il quarto posto, che ora dista cinque punti. L'Ospitaletto, invece, ha bisogno di mettere fieno in cascina per scappare dalla zona playout. Ecco le formazioni ufficiali, calcio inizio alle 20.30.