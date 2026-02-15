"Con sofferenza, com’è nel classico stile Inter. Con orgoglio, com’è scritto nel dna del club", scrive oggi Arrigo Sacchi nel pezzo di analisi pubblicato su La Gazzetta dello Sport nel day after del Derby d'Italia che ha visto l'Inter trionfare sulla Juventus: "Vittoria da incorniciare pensando alla volata scudetto, per i nerazzurri, anche perché il Milan, secondo, è distanziato di otto punti pur avendo una partita in meno. Tuttavia, questa sfida ha evidenziato alcuni punti deboli sui quali Chivu dovrà lavorare per raggiungere un alto livello soprattutto riflettendo sugli impegni di Champions League. Che l’Inter sia la squadra più forte, a livello tecnico e fisico, nessuno lo mette in dubbio. Però bisogna assolutamente cancellare certe amnesie che rischiano di compromettere il risultato. A volte è come se si spegnesse la luce".
Dopo il secondo giallo a Kalulu, l'inerzia è cambiata nel secondo tempo: "La ripresa è stata un dominio nerazzurro sul piano del possesso-palla, e non avrebbe potuto essere diversamente. La Juve si è messa dietro ad aspettare. Della squadra di Chivu, sull’1-1, ho apprezzato la pazienza: in certe situazioni è molto facile farsi prendere dalla tensione e dalla frenesia, e poi, se non arriva il gol, si finisce per entrare in un tunnel senza uscita. L’Inter, invece, ha aumentato la velocità delle giocate, ha mosso il pallone da un lato all’altro del campo, ha piazzato un’infinità di cross in mezzo all’area, e l’inserimento di Pio Esposito è stato determinante per arrivare al 2-1. Questo ragazzo è una risorsa per l’Inter e per il calcio italiano, e lo dico pensando ovviamente alla Nazionale".
Nel finale è arrivato il 2-2 di Locatelli, ma la squadra di Chivu "non conosce la parola 'depressione' - scrive l'ex allenatore -. I nerazzurri volevano la vittoria e i tre punti se li sono conquistati con la fatica, con il sudore e con l’orgoglio. Il gol di Zielinski è un’autentica liberazione, Chivu esulta come fosse un giocatore e posso capirlo: quando le partite contengono un tale livello di adrenalina, anche gli allenatori partecipano alla lotta ed è giusto così. In conclusione direi che l’Inter ha dato una bella accelerata in chiave scudetto, però la Juve ha dimostrato di poter battagliare ad armi pari (se le armi sono pari...) e un posto in zona Champions League è ampiamente alla portata".
Autore: Stefano Bertocchi / Twitter: @stebertz8
Altre notizie - Copertina
Altre notizie
- 13:43 Inter-Roma U20, Up&Down - Disastro Kukulis, peggiore dei nerazzurri. Non basta Zouin, unica nota positiva
- 13:29 Cosmi: "Non crocefiggiamo ipocritamente Bastoni: regolamento assurdo. Chivu non mi è piaciuto"
- 13:15 Esposito a SM: "Il gol alla Juve il massimo che potevo sognare. Il rosso di Kalulu? Non devo commentare io"
- 13:00 Clamoroso a Interello, flop storico per l'Inter U20 di Carbone: la Roma infligge ai nerazzurri un terrificante 6-2
- 12:56 GdS - Il Bodo/Glimt al lavoro in Spagna: allenamenti a Marbella in vista dell'Inter
- 12:41 L'Inter Women fa visita al Parma: Piovani si affida al 3-5-2, le formazioni ufficiali
- 12:28 TS - Calhanoglu e Barella squalificati in campionato e titolari in Champions. In attacco c'è aria di staffetta
- 12:14 Il Podcast di FcIN - Inter-Juventus 3-2, l'analisi di Andrea Bosio: vittoria nella prestazione meno convincente
- 12:00 CdS - Ora Bodo/Glimt e Lecce, tempi stretti: l'Inter tornerà giovedì in Italia, venerdì la partenza per il Salento
- 11:45 Sacchi: "L'Inter non conosce la parola 'depressione', bella accelerata in chiave scudetto. Esposito risorsa anche per la Nazionale"
- 11:30 Rivivi la diretta! SOTTO ATTACCO SENZA COERENZA: DIFENDIAMO L'INTER DAL RUMORE DEI NEMICI
- 11:21 Rocchi: "La Penna, decisione errata. Ieri l'ultima simulazione di una lunga serie, tutti cercano di fregarci"
- 11:07 GdS - Errore su Kalulu in Inter-Juventus: l'arbitro La Penna rischia un lungo stop
- 10:39 GdS - Esposito segna solo gol pesanti: l'Inter l'ha blindato fino al 2030, Chivu è quello che ci ha creduto più di tutti
- 10:25 Calvarese: "Oggi il VAR non può intervenire sul doppio giallo, ma il protocollo sarà implementato in estate"
- 10:10 CdS - Zielinski è il piccolo capolavoro di Chivu: gli ha teso subito la mano dopo le difficoltà con Inzaghi
- 09:56 Pagelle TS - Zielinski, Esposito e Dimarco sono da 7. Bastoni 'punito' con un 4
- 09:42 Pagelle CdS - Zielinski da 8, gol pesantissimo. A seguire Esposito e Dimarco
- 09:28 Moviola CdS - La Penna sbaglia nel secondo giallo a Kalulu. Tocchi di mano in area: nessuno è da rigore
- 09:14 GdS - Premio alla rinascita e oro-massiccio per l’Inter: il gol di Zielinski rischia di diventare una cartolina
- 09:00 GdS - Zielinski trasforma al miele il San Valentino dell'Inter e di Esposito. La Penna sfregia il derby d'Italia
- 08:45 Moviola GdS - La Penna, abbaglio clamoroso: Kalulu sfiora e Bastoni accentua, non è mai giallo
- 08:30 Pagelle GdS - Primo grande gol per Pio, Sommer para (quasi) tutto e Zielo decide. Bastoni il peggiore
- 08:15 Il San Valentino di Luciano, le effusioni tra Luis Henrique e Cambiaso e il Derby d'Italia riscritto con La Penna
- 00:20 videoInter-Juventus 3-2, Tramontana: "Chiellini ha ragione, ma quando è l'Inter è sfavorita dove sono?"
- 00:15 Chivu in conferenza: "Mi è tornata in mente Inter-Lazio 2-2. Mi aspettavo la vittoria col Napoli, oggi ci è andata bene"
- 00:08 Chivu a ITV: "Abbiamo patito gli ultimi due anni in partite come questa, spesso ci è girata male"
- 00:04 Chivu a DAZN: "Kalulu? Nel rigore contro il Liverpool me la sono presa con Bastoni. I giocatori devono evitare di..."
- 00:00 Inter, una squadra per cuori forti. Da amare
- 23:55 Inter-Juventus, la moviola - La Penna insufficiente: pesa il grave errore nella seconda ammonizione per Kalulu
- 23:50 Chivu a Sky: "La squadra non mi è piaciuta, mi tengo il carattere. Il rosso? Il tocco c'è, Kalulu deve sapere..."
- 23:46 Juve, Chiellini a DAZN: "La Penna inaccettabile, ennesimo errore che coinvolge tutti. Punto di non ritorno"
- 23:44 Juve, Comolli in conferenza: "Abbiamo perso tre punti, il calcio italiano molto di più". Chiellini: "Inaccettabile"
- 23:37 Juve, Comolli a DAZN: "Un'ingiustizia. Noi abbiamo perso 3 punti, il calcio italiano molto di più"
- 23:35 Bisseck in conferenza: "Il rosso a Kalulu? Non ho visto niente. Il 2-2? Non possiamo prendere gol così facilmente"
- 23:33 Pio Esposito a DAZN: "Il gol decisivo l'ha fatto Zielinski, non io. Questa vittoria è una gioia di gruppo"
- 23:31 Bisseck a ITV: "Oggi commessi tanti errori, ma grande vittoria. Chivu sta facendo un gran lavoro"
- 23:29 Zielinski Player of the Match a DAZN: "Gol molto importante, lo dedico a mia moglie. Siamo stati grandi"
- 23:28 Juventus, anche l'AD Comolli urla la sua rabbia a Sky Sport: "È successa una cosa imbarazzante"
- 23:26 Juve, Chiellini furioso a Sky: "Inaccettabile, oggi non si può parlare di calcio. Ora vediamo cosa succederà"
- 23:21 Bisseck a DAZN: "La Juve ha fatto una grande partita, siamo contenti per la vittoria"
- 23:19 videoFuria Juventus all'intervallo per il rosso a Kalulu. Comolli inviperito, Chiellini urla: "Non esiste"
- 23:13 Bisseck a Sky: "Abbiamo sofferto tanto, la Juve ha giocato bene. Ma alla fine conta vincere"
- 23:11 Zielinski Player of the Match a Sky: "Abbiamo vinto contro una grande Juventus, dobbiamo godercela"
- 23:10 Pio Esposito raggiante a Sky: "Serate come queste le sogni sin da bambino. Traguardo? Lontanissimo"
- 22:49 Inter-Juve, le pagelle - Zielinski è il regista di un thriller. Bastoni 'spacca' la partita, Esposito fa un gol che vale tanto
- 22:49 Piotr il mago: Zielinski al 90esimo trova la rete del 3-2, l'Inter stende la Juventus e spezza l'incantesimo delle big
- 22:48 Inter-Juve, Fischio Finale - Sommer fa re-innamorare gli interisti, Pio li fa esplodere, Zielinski scrive il bigliettino di San Valentino
- 22:48 Inter-Juventus, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 22:40 Rivivi la diretta! Il POST PARTITA di INTER-JUVENTUS: ANALISI e PAGELLE. COLLEGAMENTO dallo STADIO
- 22:15 Inter-Juventus, prevedibile tutto esaurito: 75.515 spettatori e secondo record in A
- 21:51 Zielinski al 45': "La Juve ha tanta qualità, noi dobbiamo fare di più e portarla a casa"
- 20:30 Juve, Chiellini a DAZN: "A Thuram va tolta profondità, a Lautaro la palla in area. Oggi per noi conta la prestazione"
- 20:28 Roberto Baggio riabbraccia i tifosi nerazzurri: per lui una maglia speciale dell'Inter da Marotta
- 20:23 Marotta a DAZN: "Dobbiamo confermare quanto fatto di buono. Spalletti? C'è stima"
- 20:20 Juve, Chiellini a Sky: "Inter squadra più forte del campionato da qualche anno. Ce la giocheremo con le nostre armi"
- 20:18 Marotta a Sky: "Chivu sarà protagonista nello scenario degli allenatori. Vincere servirebbe a..."
- 20:06 Juve, Kelly a DAZN: "Dobbiamo dare il 100% per uscire da San Siro con dei punti"
- 20:06 Thuram a DAZN: "Non c'è un duello tra me e Bremer, ma tra Inter e Juve. Vogliamo vincere"
- 19:52 Thuram a Sky: "In gare come queste in ballo c'è la storia. Mio padre fa il tifo per chi vuole"
- 19:51 Juventus, Kelly a Sky: "Abbiamo lavorato molto sulle modalità d'attacco dell'Inter"
- 19:49 Thuram a ITV: "Stasera servirà un'Inter seria e attenta ai dettagli"
- 19:38 Parma Femminile, Valenti: "Inter squadra più in forma del campionato, serviranno coraggio e leggerezza"
- 19:24 Sky - Le ultime di formazione: Chivu sceglie Sucic con Zielinski e Barella, panchina per Mkhitaryan
- 19:10 Polli: "Nell'Inter Women il coraggio non manca mai. Prenderei la velocità a Katie Bowen"
- 18:55 Sommer bocciato come commentatore della cerimonia di Milano-Cortina: "Una cattiva scelta"
- 18:41 Roma Primavera, Guidi: "Inter grandissima squadra, che sta brillando in Youth League"
- 18:26 Con la nuova Nations League arriva la 'maxi-pausa' di settembre e ottobre: 104 partite per le Nazionali
- 18:12 I tormenti di Conte continuano: si ferma McTominay, lo scozzese salterà Napoli-Roma
- 17:58 videoInter-Juventus, 'odi et amo': a San Valentino arriva la sfida tra due eterni opposti che si attraggono