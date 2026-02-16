"Mourinho è l'allenatore che mi avrebbe allenato al meglio, perché mi hanno detto che è aperto, ti fa divertire. Gestisce il gruppo al meglio. Quando hai 20-30 campioni serve gestire, non allenare". Così Francesco Totti ha parlato ad un evento tenuto questa mattina a Milano e organizzato da Betsson.sport al quale erano presenti anche Roberto Baggio e Fabio Cannavaro.