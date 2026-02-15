Alta, altissima tensione negli spogliatoi del derby d'Italia al termine del primo tempo. L'oggetto della contesa è stato, ovviamente, il doppio giallo comminato a Kalulu che ha lasciato la Juventus in dieci uomini. La Gazzetta dello Sport spiega che a discutere con La Penna è il capitano Locatelli. Spalletti, invece, discute con Riccardo Ferri e sarebbe volata qualche parola pesante, episodio nel quale sarebbe stato coinvolto anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta.

Lo scontro più duro e acceso è stato quello - secondo la rosea - tra Modesto e Ferri. Questo prima che Damien Comolli arrivasse a urlare la sua rabbia contro l'arbitro del match.