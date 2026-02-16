L'ex CT della Nazionale Gian Piero Ventura è intervenuto su Stile TV per parlare di questo campionato che sta per vivere la sua fase cruciale: "L’Inter non credo abbia possibilità di perderlo questo scudetto perché non ci sono avversari. Il Milan tiene botta, ma sta facendo una fatica incredibile. Le altre sono in difficoltà e la Juventus è in ritardo perché Luciano Spalletti è arrivato tardi. Ritengo che l’Inter non abbia avversari che possano impensierirla".

Ventura viene definito in un certo senso il maestro di Antonio Conte: "Non so perché lo dicono, forse perché sono stato tra i primi a proporre un certo tipo di gioco, partendo dal portiere, ma fa parte della preistoria. A Conte faccio solo i complimenti per ciò che ha fatto e continuerà a fare, perché dentro ha il fuoco. Ha la gioia di fare questo lavoro e la trasmette a tutto l’ambiente".