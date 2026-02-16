È Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, a parlare al termine dell'assemblea di Lega Serie A. Ovviamente, focus sulla classe arbitrale: "Non è stato toccato il tema. Ne parleremo più avanti, prima tra di noi e poi cercando di incontrare i vertici arbitrali. Io credo che dopo essere stati i primi ad introdurre il VAR, abbiamo pensato che con quel dispositivo potessimo raggiungere un'oggettività che è molto difficile da stabilire. Perché anche vedendo gli episodi col fermo immagine i criteri restano soggettivi. Il VAR interviene molto e adesso per me dovremmo pensare a come far tornare ad essere l'arbitro protagonista. Servirà un confronto con tutte le componenti".

Ha ancora fiducia in Rocchi?

"Io non credo sia un problema di persone, ma di interpretazioni. E quindi dobbiamo essere i primi a cercare di capire in come il calcio venga arbitrato e a dare anche un'educazione a tutti i media che ci circondano, perché le polemiche sono troppo frequenti. È uno strumento che all'estero viene usato meno, per correggere chiari ed evidenti errori. Dobbiamo riportarlo a quella dimensione".