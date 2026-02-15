Con il successo contro la Juventus, l’Inter di Chivu ha superato quota 60 punti dopo le prime 25 giornate di Serie A per la quinta volta nella sua storia: era già accaduto nel 1988/89 (64 punti), 2006/07 (67), 2007/08 (61) e 2023/24 (66).

Ma non solo. Solo in altre tre stagioni l’Inter aveva vinto 20 delle prime 25 gare di campionato: 1988/89, 2006/07 e 2023/24. Un dato che certifica l'incredibile stagione da parte di Lautaro e compagni.