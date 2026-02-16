"C'è dispiacere. Non so chi sia Roberto Saviano, non so che ruolo abbia. Non voglio dargli importanza. Ha fatto dichiarazioni che saranno prese in considerazione dai nostri avvocati". Così oggi, in occasione dell'Assemblea della Lega Serie A, il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ha risposto a una richiesta di commento alle parole di Roberto Saviano, scrittore, dopo la partita contro la Juventus. Ma cosa aveva detto scritto sui suoi profili social l'autore di 'Gomorra'?
Saviano, pubblicando una foto di Marotta, si era così espresso: "Finché quest'uomo avrà un ruolo nel calcio italiano tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati. La rabbia di Chiellini ieri sera sembra il sentimento di uno che non abbia mai avuto a che fare con Marotta. Il campionato italiano oggi è falsato e pure se dovesse vincerlo l'Inter non avrebbe alcun valore”.
Lo scrittore partenopeo ha poi precisato: "Non è un attacco ad atleti e tifosi, che sono le prime vittime di un sistema non del tutto trasparente. Finché certe dinamiche resteranno intoccabili i campionati non saranno mai davvero normali. E' l'ennesimo episodio che coinvolge l'Inter, mentre la curva nerazzurra è ancora scossa dalle tensioni: l'episodio di Audero è una delle conseguenze che il sistema calcio italiano ha fatto finta di non capire".
In pratica, un attacco in piena regola, mascherato dall'uso forbito della lingua italiana, nei confronti del presidente dell'Inter, che in questa valutazione sarebbe una sorta di ombra che muove i fili del calcio italiano, decidendone il percorso e gli eventi. Aggiungendo, a questo, l'ennesima accusa nei confronti del tifo nerazzurro per l'episodio di Cremona. Parole dure, non supportate da prove, che inevitabilmente diventeranno oggetto di un confronto in tribunale, come fatto intendere da Marotta stesso.
In modo semplice, è come se Saviano avesse imitato quelle migliaia di utenti social che scrivono, usando il CAPS LOCK, 'Marotta League' per spiegare le vittorie dell'Inter. Perché il succo non cambia, ma cambia la fonte: un personaggio pubblico, che ha anche il suo seguito, e non un anonimo internauta che si nasconde dietro un nickname. E questo dettaglio rende tutto decisamente più grave, perché avvelena ulteriormente pozzi già nauseanti.
Autore: Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
