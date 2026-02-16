A poco più di ventiquattro ore dal fischio d'inizio della sfida europea tra Galatasaray e Juventus, l'ex direttore sportivo del Cimbom è stato raggiunto dalla Gazzetta dello Sport per fare un tuffo tra passato e presente: Cenk Ergün era alla dirigenza del Gala quando la squadra di Mancini batté quella di Conte grazie un gol di Sneijder del 2013 e tredici anni dopo le due squadre si ritrovano. Ma nella chiacchierata con l'ex ds del club di Istanbul c'è spazio anche all'ex capitano dell'Inter, ritenuto da Ergün il suo colpo preferito.

Il suo colpo preferito?

"Sicuramente il più clamoroso è stato quello di Mauro Icardi, in prestito dal Psg. Tutti credono che l'agente di Mauro fosse Wanda, ma in realtà lui si affianca a un avvocato: una persona seria, insomma, che ancora oggi si occupa di lui. Con Wanda ebbi un paio di chiamate e devo dire che non mi fece nessuna richiesta assurda; con me è sempre stata cordiale".