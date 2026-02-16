"Ho visto le polemiche ma fanno parte del calcio. Sarebbe meglio non dare peso a queste cose. Ho letto che Alessandro Bastoni ha ricevuto dei commenti davvero brutti sui suoi social, così non va. La cattiveria delle persone è infinita". Questo il parere espresso dall'agente Beppe Accardi ai microfoni di Tutto Mercato Web a proposito di Inter-Juventus.

L'Inter ha ipotecato lo Scudetto?

“Nel calcio conta quando è finita la partita e il risultato. Oggi l’Inter per perdere lo Scudetto dovrebbe diventare una squadra di ubriachi”.