Dopo le polemiche degli ultimi due giorni, è tempo di Assemblea in Lega Serie A e in rappresentanza della Juventus si è presentato Giorgio Chiellini, in prima fila dopo i fatti di sabato scorso. A domanda diretta, l'ex calciatore ha risposto che si saluterà con il presidente nerazzurro Beppe Marotta, ma su ciò che è accaduto nei confronti dell'arbitro Federico La Penna il dirigente juventino ha preferito soprassedere.

A seguire le immagini.